Juhtkiri | Suvi tuleb endistviisi? 

Paraku ei saa pandeemiaeelse olukorra taastumisest rääkida vähemalt seni, kuni pole selge, millisel määral taastub turism. Väliskülaliste vähesus tähendaks, et teenindussektorit ootab ees järjekordne suvi, kus on raske ots-otsaga kokku tulla, talvise hooaja tarvis varude kogumisest rääkimata. Vähem oluline pole ka see, kuhu on eestlastel endil võimalik suvel ilma lisapiiranguteta reisida. See, kKas meie valitsus on teinud küllaldaselt pingutusi, et taastuks harjumuspäraselt tihe liikumine vähemalt naaberriikide vahel – eriti oodatakse Soome avanemist, et seal töötavad eestlased pääseksid tagasi perede juurde – selgub ilmselt varsti.