Miks vaktsiinid laos seisavad? Kiik eksis Moderna vaktsiini teise doosi vajadusega 

Kiik rääkis riigikogu ees, et laos seisab teiste vaktsiinide seas 20 000 Moderna doosi, mis on mõeldud teise süsti tegemiseks. See ei vasta tõele. Sotsiaalministeerium esitas 13. mail valitsusele tabeli, millest nähtub, et sel ja järgmisel nädalal läheb Moderna vaktsiini teise süsti tegemiseks vaja 5919 doosi.