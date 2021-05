„JÄRGMINE PEATUS“ | Eurovisionil käinud Katharina: mõtlesin, et mu vaene nina, kui kuulsin, et meid testitakse iga 48 tunni tagant 

Arvestades koroonaolukorda, on selleaastane Eurovision vägagi erinev ülejäänutest – pressikeskuses oli tavapärase 1500 ajakirjaniku asemel 500, europeod jäid ära, pidevalt oli vaja maski kanda, publikut lubati saali üsna vähe ning toimus lakkamatu koroonatestimine. Katharina tunnistab, et kui kuulis, et Rotterdamis on vaja iga 48 tunni tagant testida, siis mõtles ta, et vaene nina… Kohapeal selgus aga, et kasutusel on moodne hingamistest.