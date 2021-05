Lennufirmad asuvad järgemööda Valgevene õhuruumi vältima

Lennufirmad Lufthansa, airBaltic, KLM ja SAS andsid teada, et väldivad edaspidi läbi Valgevene õhuruumi lendamist. Briti valitsus kehtestas Valgevene lennufirmale Belaviale lennukeelu ning sama plaanib ka euroliit. Wizz Air teatas, et muudab Ukraina-Eesti lendude trajektoori, et need enam üle Valgevene ei lendaks.