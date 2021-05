MUUSIKUTE MEELEAVALDUS VABADUSE VÄLJAKUL: mida kaitsevägi kaitseb, kui ei ole kultuuri, mis ongi tegelikult meie rahvas? 

Meelavaldus sai alguse Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli hoovist, kust muusikud suundusid Vabaduse väljakule, et võtta pillid kätte ja seista veerand tundi vaikuses. ,,See vaikus sümboliseeris seda, et kaitseväe ja PPA orkestrite pillid rohkem ei mängi ja tulevikus on nende asemel vaikus,“ ütles muusik Marius Järvi.