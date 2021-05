ANALÜÜS | Vaimne tervis on Covid-kriisis tugevalt pihta saanud. Kuidas saaksid omavalitsused inimesi toetada? 

Omavalitsused on laste seas täheldanud ärevushäirete ja suitsidaalse käitumise kasvu. Mis veel, laste ja noorukite hulgas on suurenenud agressiivne käitumine, söömishäired, depressioon, enesevigastamine, unehäired ja sõltuvushäired.

Kui eakaaslastega silmast silma ei kohtuta veedetakse rohkem aega ekraani taga. Selle tulemusel on suurenenud nutisõltuvus. Samas tõid omavalitsused välja, et mõned teismelised, kes enne kooli ei käinud, said distantsõppel ootamatult hästi hakkama.

Ent väsivad ka õpetajad. Pedagoogidel on suur pinge, ootused neile on kõrged, samas abi väike. Seetõttu on sagenenud haridustöötajate läbipõlemine ning nende motivatsioon on langenud.

Covid-kriisis on kannatanud ka eakad. Omavalitsuste sõnul tunnevad vanemaealised suhtlemisvaeguse tõttu üksindust ja otsivad tuge sotsiaaltöötajatelt. Suurenenud on ilmajäetuse tunne. Üha enam pöördutakse omavalitsustesse sooviga leida seltsiline, kellega aega veeta.

Lisaks üksindusele tuuakse probleemkohtadena välja stress, piirangud, terviseprobleemid ning mure laste ja lastelaste pärast. Vanemaealised tunnevad puudust perekonna külastustest. Pidev hirm ja ärevus mõjub halvasti eakate tervisele.

Mida aga saavad omavalitsused teha, et neid probleeme leevendada? Tartu sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Mihkel Lees räägib, et Emajõelinnas on vaimne tervis tõsiselt fookusesse võetud just viimasel aastal.

„Varasemalt on vaimse tervise probleemidele lähenetud pigem tulekahju kustutamise põhimõttel,“ räägib Lees. Tartu eesmärk on hakata vaimse tervise probleeme ennetama.