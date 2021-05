ABISTAMISE ASEMEL FILMIMA: teadvusetu noormees oleks äärepealt uppunud 

Olukorda kommenteerib häirekeskuse sotsiaalvaldkonna ekspert Brigitta Õunmaa: “Kui oled valinud numbri 112, siis meie päästekorraldaja ja meediku töö on pakkuda parimat abi. Selle jaoks on meile äärmiselt oluline, et edastaksid sündmuskohalt võimalikult täpselt infot ning võtaksid kuulda meediku juhtnööre. Iga sekund võib sellises olukorras olla otsustava tähtsusega. Kiirabi vajav inimene on äärmiselt haavatavas olukorras ning selle meelelahutuse eesmärgil filmimine ei ole ühelgi juhul abivajaja huvides. Keegi meist ei taha, et sellised videod meist ringleks. Kuna suvi on tulemas, siis tasub veel eraldi meenutada: palun olge veekogu ääres või jõekaldal alkoholi tarbimisega vastutustundlikud ning hoidke silm peal ka enda sõpradel ja kaaskodanikel.“