TUTIPEOD ON TAGASI! Koroonapiirangutest pääsenud koolilõpetajad korraldasid tõelise veesõja 

,,Veesõda, mis on meie koolis traditsiooniks kujunenud, ootas terve kool. Vett said kaela kõik, kes soovisid ja ette jäid. Me lasime õpilastel ennast välja elada ja rõõmustada, et üks etapp elust on otsa saanud,“ räägib TWG juhataja Anne-Lii Kerge.