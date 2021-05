Riik tunnistas terveks 30 aastat liikumisvõimetu mehe! „Ma ei saa ikka päris üksinda. Teen endale haiget.“ 

PABERITEGA INVALIIDIST SAI TERVE: Sotsiaalkindlustusamet ütles esimese hooga, et Karevil ei esine piiranguid igapäevategevustel ja ühiskonnaelus osalemisel sellises ulatuses, mis võimaldaks öelda, et tal on puue.

20. juuni 1992. Enamikule inimestele seostub see päev rublade vahetamisega kroonide vastu. Toona vaid 23aastane Karevi Mesi sattus aga liiklusõnnetusse, mistõttu on ta tänini ratastoolis ning vajab abi näiteks pükste jalga panekul ja voodist tõustes. Sotsiaalkindlustusamet aga leidis tänavu kevadel, et tal ei olegi puuet! Kuidas see on võimalik?