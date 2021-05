Adrian Bachmann | Kuidas USA üha kasvavate kaitsekuludega toime tuleb 

Võimekus saada aastate ja kümnendite kulgedes ülejäänud maailmast triljonite dollarite väärtuses kaupu sisuliselt tasuta, võimaldab USAl suunata erakordselt suur osa oma teaduslik-tööstuslikust potentsiaalist militaarotstarbesse, tehes seda viisil, mis ei väljendu ameeriklaste materiaalse heaolu languses, kuna selle kulu maksavad kinni ülejäänud maailma elanikud. See on privileeg, mida Nõukogude Liidul ei olnud külma sõja vältel kordagi (kuna rubla ei olnud konverteeritav ega omanud maailmavaluuta staatust) ning privileeg, mis on tegelikkuses USA külma sõja võidu fundamentaalseimaks makroökonoomiliseks aluspõhjuseks.

USA ülemaailmse hegemoonia säilimine sõltub sellest, kaua ülejäänud maailm soostub aktsepteerima dollarit maailma reservvaluutana. Päev, mil see staatus minetatakse, on päevaks, mil USA ei ole enam võimeline maailmavalitsemise ambitsiooni võimaldavat hiiglaslikku militaarkompleksi (2-3 miljonit sõjaväelast ja militaarbürokraati ning umbes 3 miljonit sõjatööstuskompleksi töölist) üleval pidama. Unikaalne võimekus see staatus lõpetada on aga Hiina Rahvavabariigil, mis on maailma tööstusvõimsuse kese ning mis on viimaste kümnendite jooksul kogunud kokku rekordilised kullareservid, millele soovi korral rajada jüaani maailmavaluuta staatus.

Odavam sõjavägi pole kehvem

Kõige olulisem fakt, mida peab maailma sõjaliste kulutuste kohta silmas pidama, on tõsiasi, et sõjandus on valdkond, kus üks dollar militaarkulutust ostab erinevates riikides täiesti erineval määral militaarvõimekust. Kõige ilmekamaks näiteks on siinkohal maailma number kaks militaarvõim Venemaa, mis omab kordades suuremat sõjalist võimsust kui teised Euroopa suurriigid nagu Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa kokku, kulutades samas vaid kolmandiku viimatinimetatute summeeritud militaarsetest väljaminekutest.

Sama põhimõte kehtib ka Hiina Rahvavabariigi puhul, millel on samuti suuresti autonoomne sõjatööstuskompleks ning eneseküllane majandussüsteem, mis töötab sootuks teistsuguse hinnabaasi alusel kui lääneriigid. Kokkuvõetult ei ole Venemaa ja Hiina ohvitserid, tankid ja lennukid kehvemad kui lääneriikidel, ent nende maksumus on 3-5 korda odavam. Antud asjaolu muudab sõjalise võimsuse mõõtmise dollarisse konverteeritud sõjaliste kulutuste aritmeetilise võrdlemise alusel reaalsust mitte kirjeldavaks, vaid moonutavaks ettevõtmiseks.