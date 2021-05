Meluristik nüüd müügil! 

Melu tähendab sõnaraamatu järgi lärmi ja kära, aga rahva jaoks on see heas võtmes – miski ei eruta meeli nii palju kui üks korralik melu. Kroonika Ristsõnad ja Telelehe Ristsõnad said kokku, et tuua melu ning oma parimad palad lahendajateni suures formaadis!



Meluristiku ristsõnaajakirja on koondatud parimad meelelahutusristsõnad. Sellest leiate ristsõnu kuulsustest ja nende mõtetest, samuti nii uutest kui nostalgilistest telesaadetest ja seriaalidest ning teemadest, mis ühiskonnas kõige rohkem kirgi kütavad.



Lahendajaid kutsuvad pead murdma populaarsed mõistatusetüübid, nagu näiteks arvude paigutamine, krüptogramm, labürint, rosett ja sudokud. Mälumängusõpru rõõmustavad Tiit Kervese koostatud küsimused ja naljaarmastajatele toovad naeratuse suule Erkki Kõlu mõnusad anekdoodid.