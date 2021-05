VIDEO | Minskis arreteeritud ajakirjaniku isa kardab, et poega piinatakse: „Toimuv on täielik hullumeelsus!“

Pühapäeval Minskis maanduma sunnitud lennuki pardal vahistatud Raman Pratasevitš näitas esimesi elumärke. Valgevene riiklikus meedias levis temast videoklipp, mis tekitas aga palju ärevaid küsimusi. Noormehe emani laekusid teated, et kinnipeetav on südameprobleemidega haiglas ja isa oli veendunud, et paistes näoga poja kommentaar oli sunnitud. Samal ajal otsustavad Euroopa lennufirmad Valgevene õhuruumi sattumist vältida ja välisriigid taunivad ennekuulmatut vahistamist.