Elon Musk: kaalun Venemaale elektriautode tehase rajamist 

Elon Musk osales videosilla kaudu reedel Moskvas toimunud hariduskonverentsil ,,New Knowledge“. ,,Tesla läheneb sellele, et rajada mõni autode esindus ka Venemaale,“ ütles Elon Musk, lisades, et ettevõtte plaanid laienevad ka Kasahstanile ja naaberriikidele, vahendab CNN.