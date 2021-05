MUUSIKUD SÕJAMUUSEUMI ALLUVUSSE?! Ettepanek: kaitseväe- ja politseiorkester tuleb liita! Muuseumijuht: meil ei ole asjad ainult vitriinis

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill rääkis Õhtulehele, et idee ühendorkester muuseumi alla viia tuli kaitseminister Laanetilt. „Praegu on tegemist ideega, seda arutatakse veel detailselt läbi,“ lisas Lill.

„Muuseumid ei ole tänapäeval kohad, kus asjad on ainult vitriinis. Muuseumid tegelevad mitmekesiste asjadega, et pärandit ja ajalugu inimestele vahendada. Kui meil on muuseume, kus tehakse kontserte ja etendusi, siis miks ei võiks muuseumi all tegutseda orkester,“ räägib Lill.

Küsimust, kuidas saab sisult kaks erinevat orkestrit kokku panna, ei soostunud Lill kommenteerima. „Mina ei ole muusik. Aga ma usun, et kindlasti leitakse võimalus, et riigil oleks orkester, mis suudab musitseerida seal, kus vaja, vajalikul tasemel,“ sõnas ta.



Minister Laaneti ettepanekul tagab orkestri baasrahastuse kaitseministeerium koos proportsionaalse panusega siseministeeriumi poolt, lisaks tagab kaitseministeerium prooviruumide ja pillide olemasolu.



„Riigi majandamise seisukohast tähendab see umbes ühe miljoni eurost kokkuhoidu ning meile jääb alles professionaalne riigiorkester senisest mitmekesisemate koosseisuvõimalustega. Usun, et see on suur võit nii riiklikele struktuuridele kui rahvuskultuurile,“ ütles Laanet.



Kaitse-, sise- ja kultuuriministeeriumi töörühm töötab välja orkestrite edasise töökorralduse detailid, kindlasti tehakse koostööd ka orkestrite esindajatega.



Esindusorkestri peaülesandeks saavad nii kaitseväe kui kaitseministeeriumi valitsemisala, politsei- ja piirivalveameti, presidendi kantselei ja välisministeeriumi tellitud esinemised. Samuti võimaldab selline muutus orkestril edaspidi teenida ka omatulu, mis kaitseväe orkestril varasemalt puudus.



Orkestrandid kannavad edaspidigi vormi vastavalt kehtestatud korrale.