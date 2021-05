Seisukoht | Kas Herem ja Vaher on kunagi teatris käinud? 

Inimesel, kel arvestatav kultuurikiht, ei tuleks selliste otsuste tegemine kergelt välja. Liiati ei soosi ka kummagi töökeskkond õhtust teatriskäimist. Kui ikka oled päev otsa kumminuiaga taganud põhiseadusliku korda, siis vaevalt on lõõgastumisel esimene eelistus minna teatrisse pehmode etteasteid kaema, märksa tõenäolisemalt tõmbab kõrtsi poole meestejuttu ajades auru välja laskma - nii nagu see Tapal käib.

Küll aga kerkib küsimus, kas ülejäänud alluvad saavad kindlad olla ülemuste peale, kes kerge käeliigutusega orkestreid maamunalt ära pühivad. Kas kindralid on sama muretult valmis isikkoosseisu ohverdama ka sõjalise konflikti puhkedes, sest reservist saab ju elavjõudu vajadusel alati juurde võtta, uute padrunite muretsemine võib aga olla ohuolukorras märksa komplitseeritum tegevus. Nii on kärpimisküsimusest saamas hoopis usaldusküsimus, kus iga alluv peab arvestama, et ülemus võib ta iga kell tuimalt hüljata.