Advokaat: Alar Kivisaare hüvitisnõue Superstaari-Anise vastu on põhjendamatu

Alari Kivisaar nõuab väidetavate solvangute eest saate „Eesti otsib superstaari“ kolmanda hooaja finalistilt muusik Anis Arumetsalt kohtu kaudu hüvitist, kuid Arumetsa esindaja Meris Vellingu kinnitusel on hagi alusetu ja põhjendamatu.

Tartu maakohus arutab Alari Kivisaare hüvitisnõuet Anis Arumetsa vastu, mis on seotud mullu sotsiaalmeedias olnud petitsiooniga, kus nõuti Kivisaare vallandamist Sky Plus hommikuprogrammi saatejuhi kohalt – seda USAs mustanahalise George Floydi surma järel toimunud massirahutuste kohta tehtud kommentaaride tõttu. Hagis nõutakse rahalist hüvitist hingeliste kannatuste ja üleelamiste eest, mida Arumets on Kivisaarele põhjustanud enda sotsiaalmeedia kontol petitsiooni lingi jagamise ja kommentaariga. Selle sõnakasutus on hagis esitatud seisukohtade põhjal ebasünnis ning Kivisaar tundis end seetõttu solvatuna.