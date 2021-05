Juhtkiri | Milline karistus mõjub Valgevenele? 

Kuigi Valgevene välisministeerium loomulikult eitab lennuki kaaperdamist ja inimröövi, räägivad faktid teist keelt: mingit lõhkekeha ei leitud, reisilennukit eskortisid Valgevene hävitajad ja põhjust lennukitäit reisijaid just Minskisse suunata tegelikult polnudki, kui Vilniuse lennujaam oli lähemal. Pealegi andnud käsu lennuki Minskisse suunamiseks pärast pommiteadet Valgevene president Aljaksandr Lukašenka isiklikult. Kui ülejäänud lennureisijad (peale kolme väidetava KGB agendi) jõudsid sama päeva õhtuks Leetu, siis Pratasevitši ja tema kaaslase saatus on küsimärgi all – kaasvõitlejate hinnangul võib võimudele pinnuks silmas olnud noormeest oodata surmanuhtlus.

Olgugi et rahvusvaheline üldsus ei kaotanud aega, nõudmaks noorte kohest vabastamist, on siiski kaheldav, et Valgevene režiim reageerib üksnes palvetele. Tegu on riigiga, mis opositsionääri kinninabimise nimel ei hoolinud kuigi palju ka välisriikide kodanike ohutusest. Sestap on ainumõistlik, et mitmed lennufirmad on juba otsustanud Valgevene õhuruumi vältimise kasuks ning sanktsioonides kokku leppivalt Euroopa Liidult oodatakse suuniseid, et lennuliiklus Valgevenega täielikult peatada. Ehk tuleks isegi lõpetada igasugune transiit läbi Valgevene, nagu paneb ette president Kersti Kaljulaid.