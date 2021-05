Ene Pajula | Tere, meie oleme ka siin! ütleb mammi 

Esimest Estonia-külastust mäletab ta tänini – see juhtus 1954. aastal ja etendus oli „Luikede järv“ Helmi Puuriga. Viimased andmed pärinevad küll mammi emalt, aga too balletietendus on mammi ajju kõrvetatud tänini, sest see oli nii õudne! Esimeses ja kolmandas vaatuses seisis keset lava kõrge kalju, kust eraldus kuri nõid, nii et nelja-aastane mammi kartis kogu aeg paaniliselt, et mis nüüd juhtuma hakkab. Kas see nõid tuleb tallegi kallale? Teises vaatuses nõida ei olnud, nii et seda vaatas ta rahulikult ja huviga, aga kolmandas vaatuses oli kogu õudus tagasi.