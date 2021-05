LUKAŠENKA POLIITILINE LÕPP PAISTAB? Eestis elavad valgevenelased: diktaator näitas, et ta on sõge 

Kuidas president Aljaksandr Lukašenka sai anda korralduse kaaperdada reisilennuk, mis oli teel Ateenast Vilniusesse, ja sundida see Minskis maanduma? „Ta on lihtsalt vana ja haige inimene. Ta on viimane diktaator, absoluutselt ebanormaalne ja psühholoogiliselt ebastabiilne inimene,“ leiab valgevenelane Danila Frantou, kes on viimased kaheksa aastat Eestis elanud. „Ta saab aru, et see on tema lõpp, tema poliitiline lõpp. Ta teeb kõike, et midagi teha.“