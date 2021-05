ÕL VIDEO | PÜSIKUNDED ON KOHAL! ,,Ootasime pikisilmi, et kohvikus kokku saada ja üksteisele lugusid rääkida."

Ehkki kohvikute töötajad ei osanud kohe suuri inimhulki oodata, on söögikohad esmaspäeval kundedest pungil – süüakse nii suppe ja praade kui ka pirukaid ja saiakesi, mis sobivad hästi kohvi kõrvale.

,,Tahtsin teie söögikohast suure kaarega mööda kõndida, kuid saiakeste lõhn meelitas siiski sisse astuma,“ kurdab venekeelne naisterahvas Tallinna kesklinnas asuva Narva kohviku teenindajale. Ostja sõnul on ta dieedipidamisega olnud üsna järjepidev, kuid viimaks avatud kohvikud tõid teda einestama lausa linna teisest otsast. ,,Ma elan Mustamäel, aga kui juba kesklinna satun, siis Narva kohvikust ma mööda ei kõnni – siin on väga head kondiitritooted,“ kiidab ta.

Mustamäel elav proua ei jäta kesklinna sattudes kunagi Narva kohvikust läbi astumata. Foto: Tiina Kõrtsini

Kohvikute letid on pagaritoodetest kirjud ning magusate saiakeste lõhn levib ka tänavatele. Üle pika aja! Narva kohviku kliendid nendivad, et sellesse söögikohta tõmbavad just hubane interjöör ja vanaaegne atmosfäär. Koroonapiirangute ajal pakkus kohvik kaasamüüki, mida kasutasid nii mitmedki kliendid. ,,Ma töötan siinsamas üle tee, seega on kohvikus einestamine väga mugav,“ sõnas Marina, kes sai esmaspäeval esimest korda üle tüki aja ka retrokohvikusse sisse astuda.

PÜSIKLIENT: Marina töötab Narva kohvikust üle tee ning käis ka piiranguteajal seal meelepärast toitu kaasa ostmas. Foto: Tiina Kõrtsini

Kaubamaja lähedal asuva Energia nostalgiakohviku teenindaja Ketlin rõõmustab, et näeb lõpuks ometi kliente. Koroonapiirangute esimestel päevadel proovitud kaasamüük ennast ära ei tasunud, mistõttu oli söögikoht terve selle aja kinni. ,,Saime hakkama suuresti tänu töötukassa abirahale ning tuttavatele-sugulastele,“ tõdeb ta kurvameelselt.

Tegemist on pereäriga, mistõttu kohvik on Ketlini jaoks erilise tähendusega: ,,Ma ei ole küll pereliige, kuid olen siin juba 15 aastat töötanud ja tean enamikku kliente.“ Kas mõned püsikliendid on juba esmaspäevalgi sisse astunud? Ketlin vastab õnnelikult: ,,Nad kõik on täna kohal.“ Tema jaoks on rõõm tervitada ammuseid sõpru, kelle soove ja eelistusi teab ta juba aastaid.