Tõlkebüroo: kas ja mida välisturule sisenedes üldse tõlkida lasta? 

1. Kas see tõesti vajab tõlkimist? Paljud ettevõtted on tõlkebüroosid kasutanud ka selleks, et need aitaksid neil selgusele jõuda ning tihtipeale ka kärpida sadu lehekülgi materjale, mis välisturgudel äri tegemiseks vajalikud ei ole või seal ei kehti.