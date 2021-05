UUS SARI „X-TOIMIKUD“ | Igor Volke arengutest ufoilmas: USA luure ja sõjavägi tulevad välja aina põrutavamate paljastusega 

Moodsa ufoloogia algusdaatumiks võiks lugeda 8. juulit 1947, kui Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis Roswelli linna lähedal rantšos kukkus alla tundmatu lendav objekt. Esialgu raporteeriti juhutnust kui õnnetusest „lendava taldrikuga“, kuid juba samal päeval lükkas USA õhuvägi esialgse info ümber ja väitis, et tegemist oli õhupalliga.

Sellega oli antud signaal: teema on kalevi all ning parem on seda mitte torkida. Ent ehkki avalikkusele anti mõista, et ufod on luululiste ja lihtsameelsete teema ning väljaspool teaduslikku huvi, tegeldi suurriikides erinevate keskkonnaanomaaliate uurimisega salastatuse katte all edasi. Sõjaväe- ning luureringkondades ei ole ufoteemat kunagi tähtsusetuks peetud.