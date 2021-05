Kõige õrnem, aromaatsem ja figuurisõbralikum liha grillimiseks on linnuliha!  

Mulle ja abikaasale meeldib grill-liha süüa, kuid grillimine kui tegevus on meie mõlema jaoks tüütu. Kui aga tahaks sellist suvist õhkkonda tekitada, siis peab ikka head-paremat tulele panema. Oleme leidnud kompromissi ning ostame grillimiseks kana- või kalkuniliha – see saab kiirelt valmis, mistõttu ei pea me grilli kõrval liiga kaua seisma.

Seekord ostsimegi paar pakki Teriyaki marinaadis kalkuniliha ning kutsusime uued naabrid külla. Kõik kiitsid, et liha sai pehme – ilmselt arvati, et me oleme eriti osavad grillikokad, kuid tegelikkuses on asi selles, et liha ise on juba hea.