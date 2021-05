FOTOD KOHTUST | Kohus määras Laagna tee surmaavarii süüdlastele vanglakaristused

Prokurör on nõudnud Harju maakohtus Isa Khalilovile ja Vjatšeslav Kalašnikovile, keda süüdistatakse eelmisel suvel Tallinnas Lasnamäel Laagna teel kahe hukkunuga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustamises, 12 aastast vangistust. Prokuratuur esitas oktoobris Khalilovile ja temaga võidu kihutanud autojuhile Vjatšeslav Kalašnikovile süüdistuse paragrahvi põhjal, mis käsitleb sõidureeglite rikkumist, kui sellega on kaasnenud kahe või enama inimese surm.

Khalilov advokaat Vladimir Sadekov on Õhtulehele varasemalt öelnud, et prokuröri küsitud karistus on liiga karm, ja see ei vasta praktikale. „Juhul kui Isa tunnistatakse süüdi, tuleb keskmisest määrast leebem karistus määrata,“ leiab ta.