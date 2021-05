Koondatavate orkestrite toetuseks tuleb meeleavaldus 

Koondatavate orkestrite toetuseks on välja astunud ka multitalent Mart Sander, kes sõnab, et ta ei tea küll kõiki tagamaid, kuid tema meelest on siiski groteskne, et sel ajal, kui kaitsevaldkonna eelarve on ajalooliselt kõrgeim, võtab keegi vastu otsuse, et edaspidi saame hakkama usu ja muusikata. „Orkestrantidele on see kindlasti eriti valus näkkusülitamine ajal, mil muusikute tööpõld on olematuks kuivanud. Minu enda svingorkestri orkestrandid on olnud ilma tööta eelmise aasta septembrist peale. Mitmete jaoks on kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti orkester ainsaks võimaluseks professionaalselt töötada,“ räägib ta. „Tegin neile juba ettepaneku, et moodustagu palgasõdurite ühendorkester, kes ei ole lojaalsed ühelegi riigile ja keda ei pea ükski piir. Arvan, et muusikud võiksid Toompeal teha vahetustega protestikontserdi, nii et muusika ei katkeks kordagi, kuni aina palgatõusu nautivate riigikogulaste närvid lihtsalt enam vastu ei pea!“