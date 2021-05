Operatsioon „Mõeldamatu“: Churchill käskis koostada plaani Nõukogude Liidu ründamiseks juba teise maailmasõja lõppedes 

NÄIB, ET VANAD SÕBRAD: Briti peaminister Winston Churchill, USA president Franklin Delano Roosevelt ja Jossif Stalin Jaltas maailma jagamas. Sõprus ei kestnud aga kaua. Foto: AFP/Scanpix

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles intervjuus The Telegraphile, et Venemaa on saareriigi julgeolekule oht number üks. Ajaleht tuletas ka meelde, et samal arvamusel oli ka omaaegne peaminister Winston Churchill, kelle käsul koostatud välksõja kava lebab siiani arhiivis, kandes punases kirjas märget „Top Secret“. Hallile ümbrikule on kirjutatud „Venemaa ‒ oht Lääne tsivilisatsioonile“.