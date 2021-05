„SUHTEMINUTID“ | Õnnelikult lahku minna ei saagi? Kui lähed lahku, ei hõiska ju, jumal tänatud, et see nüüd läbi on!  

Teie ees on särtsakas rubriik „Suhteminutid“, kus oma ala tegijad annavad hüva nõu, kui su aju on ülekeemise piiril, kõigest on kõrini ja valgus tunneli lõpus tundub valgusaastate kaugusel.

Eduakadeemik Roland Tokko aitab inimestel üles leida oma tõelise potentsiaali. Suhete kohapealt nendib ta, et on võimalik lahku minna ka sõbralikut. Nii, et suhe inimesega, kellega sa lahku lähed, jääb püsima. „Ei ole nii, et suhe saab läbi ja siis ei taha teist inimest silmaotsaski näha, püüad teda igal võimalusel vältida või veel hullem, muutuda vihavaenlasteks, keerata mingit käru,“ räägib ta.

