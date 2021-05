Eesti poliitikud Valgevene lennukikaaperdamisest: uskumatu riiklik terrorism 

„Teated reisilennuki maanduma sundimisest Minskis Ryanairi lennul Ateenast Vilniusesse ja ajakirjaniku ning opositsiooniaktivisti Roman Protasevitši kinnipidamisest on uskumatud ja ausalt öeldes seletamatud. Kõik selle lennu reisijad ja meeskonnaliikmed tuleb kiirelt vabastada ja vahejuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks tuleb algatada erapooletu rahvusvaheline uurimine. Tegemist pole pelgalt rahvusvahelisele tsiviillennundusele põhjustatud ohuga, vaid riiklikult initsieeritud inimrööviga, millel peavad olema tagajärjed. Homme arutame intsidenti Ülemkogul,“ kommenteeris peaminister Kaja Kallas.

„Väga murettekitavad uudised,“ kommenteeris välisminsiter Eva-Maria Liimets Twitteris. „Kõik reisijad tuleb viivitamatult vabastada ja lasta neil vabalt reisi jätkata.“

„Lukašenka režiim Valgevenes tegeleb nüüd ka riikliku terrorismiga,“ kommenteeris eurosaadik Urmas Paet. „Juhtunu on uus tase riigi poolt läbiviidud terrorismiakti osas. See on Valgevene praeguse režiimi pale. See Valgevene KGB poolt ettevalmistatud operatsioon sülitab nii rahvusvahelisele õigusele kui notmaalsetele tavadele ja arusaamadele. Selleks, et kätte saada üks opositsioonitegelane, sunniti Valgevene õhuruumi läbinud reisilennuk jõuga maanduma. Tegemist on ränga teoga, millele peab järgnema kiire reaktsioon ja karistus rahvusvaheliselt kogukonnalt. On selge, et sellise operatsiooni korraldamise taga on diktaator Lukašenka, kuid kümned konkreetsed isikud viisid selle läbi.“

Urmas Paeti sõnul tuleb operatsiooni läbiviijad rahvusvahelise kohtu alla anda, arvestades, et kaaperdati reisilennuk, seati ohtu kümned inimelud ning rööviti pardalt üks reisija.

„Lisaks on see ühene sõnum, et Valgevene õhuruumis lendamine pole turvaline, sest sealne režiim ei austa rahvusvahelisi kokkuleppeid. Seega võiks olla ka rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni ning lennufirmade reaktsioon, et Valgevene õhuruumist enam läbi ei lennata. See jätab Valgevene muuhulgas ilma ka ülelennutasudest. Samuti tuleks sulgeda Euroopa õhuruum Valgevene riikliku lennufirma lennukitele.“