Juhtkiri | Kuhu on jäänud presidendivalimiskampaania? 

Praeguste kandidaatide kohta teame vaid seda, et Kersti Kaljulaidi tagasivalimise väljavaated on pehmelt öeldes kesised, kuigi ta ise oleks jätkamisega nõus. Valmisolekust kandideerida on teada andnud ka teaduste akadeemia juht, kuid vaevalt on poliitikud valmis riskima apoliitilise tegelasega Kadriorus. Poliitikuist on sõelal Jüri Ratas, kes on lubanud vastust kandideerimise kohta maikuus, Henn Põlluaas on küll huvitatud kandideerimisest, kui on möönnud, et võiduvõimalused on pigem teoreetilised.