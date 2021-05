LAPS TAHAB, KODU KEELAB: osa õpilasi peab olema koolis maskita, sest vanemad nõuavad nii 

LAPSED ON MÕISTVAD: Valdavalt on olukord koolides probleemivaba, kuid üksikutel juhtudel tuleb koolidel teha maskikandmise vajalikkuse teemal ka selgitustööd. Foto: KURT DESPLENTER/Belga News Agenc (Vida Press)

Õppetöö on nädala jagu saanud jätkuda kontaktõppel, kuid et nakkusoht on endiselt suur, kohustab valitsus 12aastaseid ja vanemaid õpilasi kandma kooli siseruumides maski. Valdavalt on olukord probleemivaba, üksikutel juhtudel tuleb koolidel maskikandmise vajalikkuse teemal siiski ka selgitustööd teha.