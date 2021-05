Vaata, millega üllatab ilmataat mai viimasel nädalal! 

Õhtul lähenevad saartele merelt tihedamad sajupilved. Tuul pöördub kagusse ja itta ning pärastlõunal tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb 16 kuni 21 kraadini, tuulele avatud rannikul on kuni 10 kraadi.



Kolmapäeval puhub tugev kagu- ja idatuul ning õhutemperatuur tiirleb 10 kraadi ümber. Päeva jooksul madalrõhulohk eemaldub, saartest alates saab tihedam sadu läbi ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi, tuulele avatud rannikud on ikka jahedad.



Neljapäeval on öö võrdlemisi selge taevaga ja sajuta. Kõrgemates õhukihtides ulatub aga madalrõhkkonna serv ikka Eesti kohale ning loob päeval soodsad tingimused rünksajupilvede arenemiseks, millest hoovihma sajab. Tuul jääb nõrgemaks ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, päeval 15 kuni 20 kraadi.



Reedel saab ülekaalu nõrk kõrgrõhuvöönd. Vihmahooge on kohati ning tõenäosus on suurem öö hakul ja taas pärastlõunal. Tuul puhub läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 14 kuni 19 kraadi.