Kongos on tuhanded inimesed pidanud vulkaanipurse tõttu kodudest põgenema. Laava jõudis linna lennujaamani

Laupäeval purskas Nyiragongo vulkaan, moodustades kahe miljoni elanikuga Goma linna kohal paksu punase pilve. Laava jõudis linna lennujaamani, kuid nüüd on see peatunud, vahendab BBC.

Goma elanik Richard Bahati ütles, et oli oma majas ning kuulis karjumist. „Tulin välja ja nägin, et taevas oli punane. Olin nii mures. Elasin 2002. aastal selle vulkaaniga seotud probleemi läbi. Vulkaan laastas kõik meie kodud ja vara. Seetõttu kardan ka praegu,“ ütles kohalik.

Kommunikatsiooniminister Patrick Muyay ütles Twitteris, et valitsus on arutanud kiireloomulisi meetmeid erakorralisel kohtumisel. Inimestel on soovitatud jääda rahulikuks.