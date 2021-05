GALERII | Tammsaare parki kogunesid Palestiina toetajad: seisame inimõiguste eest!

„Väga palju palestiinlaste poolt ei räägita. Uudiste pealkirjad ikkagi annavad edasi Iisraeli seisukohti ning tahame rohkem palestiinlaste kannatusi välja tuua. Pöörame tähelepanu sealsele inimõiguste olukorrale,“ sõnab ürituse korraldaja Laura.

Kohal on välismaalasi, kes elavad Eestis ning ka eestlasi, kellele teema korda läheb. Inimesed, kellel seljas kollased vestid, seisavad ringis, et lüüa trumme ja muid löökpille. Kooris hüütakse „We stand with Palestine!“ (Me seisame Palestiinaga! – inglise k.).

Üksteise järel peetakse kõnesid, milles jagatakse isiklikke kogemusi ja arvamusi olukorrast. „Ma ei pea olema palestiinlane, et tunda ebaõiglust kaotada oma kodu, oma maa, inimesed, keda armastan ja isegi oma elu. Vaba Palestiina!“ kõlab kõlaritest.

Kogunemisel lehvivad Palestiina lipud, korraldajad jagavad kogunejatele silte ja maske. Rahvas hoiab käes papist silte sõnumitega „Õiglus palestiinlastele”, „Rahu” ja „Lõpetage laste tapmine“.

„Mina sain Twitteri kaudu teada, et see toimub. Need viimase aja uudised on päris õudsed olnud ja olen neil pidevalt ka silma peal hoidnud. Ootasin, et keegi Eestis midagi sellist teeks,” sõnab osaline Anette. “Me ei ole mitte Palestiina poolt, vaid see on lihtsalt süsteemne vägivald ühe inimgrupi vastu, mis on toimunud juba pikka aega,“ räägib ta.

„Küsimus ei ole Palestiina poolt olemises, vaid palestiinlaste inimõiguste eest seismises,“ lisab Sanna.

Palestiinast pärit noor naine kirjutab kriidiga sõnumeid kõnniteele ning räägib, et Lähis-Ida konflikt on mõjutanud teda ja tema pere väga lähedalt. „Kaotasime oma kodu. Ootan siiani tagasiminekut, aga me ei saa enam tagasi. On inimesi, kellel ei ole inimõigusi ega inimvabadust. On aeg, et see lõpeks,” ütleb Lynne. “See on kestnud nii kaua aega. Mul pole palju lootust. See on selline asi, mis ei lõpe lihtsalt üleöö,“ ütleb ta pisarsilmil.