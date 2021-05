GALERII | Tammsaare parki kogunesid Palestiina toetajad 

„Palestiinlased on pidanud pikalt kannatama etnilist puhastust, süsteemset rõhumist ja diskrimineerimist Iisraeli okupatsioonijõudude poolt. Hiljutistes Iisraeli õhurünnakutes on hävitatud või pihta saanud Palestiina rahvusvahelise pressi kontorid, Gaza sektori ainus COVID-19 testimiskeskus ning kümned tsiviilhooned. Palestiina elanikkond on üks maailma nooremaid ning peaaegu 30% rünnakutes hukkunutest on lapsed.Iisrael rikub oma alade laiendamisega ja inimsusevastaste kuritegude toime panemisega rahvusvahelist õigust ning ülejäänud maailm vaatab pealt,“ kirjeldatakse ürituse ühismeedia lehel.

„Mida palestiinlased meilt soovivad? Et me räägiksime valjult sellest, mis toimub. Et me levitaksime infot, sest meediakeskuste hävitamisega muutub see nende enda jaoks üha keerulisemaks. Anname oma valitsusele teada, et meie rahvas ei ole nõus Eesti vaikiva toetusega Iisraeli okupatsioonijõudude kuritegudele!“ rõhutavad korraldajad.