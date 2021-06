„PUUDUTA MIND“ 186. SAADE | | Imemees Erlend Lõwi: „Sageli inimene ei teagi, mida ta suudab, aga minu koolis on võimalik seda avastada.“ 

Ühe Mustamäe paneelmaja kolmandal korrusel on korter, mille ühes tillukeses toas asub müstiline kuldse laega jõusaal. See on Erlend Lõwi enesearendusalane Keha Kool, mis tegutseb juba aastast 1998.

Keha Koolis ei tegelda pelgalt jõutreeninguga, Erlendil olevat ka tervendaja- ning selgeltnägijavõimed. Ta oskab inimesele peale vaadates ära öelda, mis teda vaevab. Ning tema trennis on tõepoolest jalad alla saanud ka mõned sellised inimesed, keda moodne meditsiin on ratastooli määranud.