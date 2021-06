„PUUDUTA MIND“ 186. SAADE | | Imemees Erlend Lõwi: „Sageli inimene ei teagi, mida ta suudab, aga minu Keha Koolis on võimalik seda mina avastada.“

Ühe Mustamäe paneelmaja kolmandal korrusel on korter, mille ühes tillukeses toas asub müstiline kuldse laega jõusaal. See on Erlend Lõwi enesearendusalane Keha Kool, mis tegutseb juba aastast 1998.