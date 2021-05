Politsei otsib Harjumaal kadunud 84aastast Germanit 

Reede õhtul kella 20.30 ajal andsid murelikud lähedased häirekeskusele teada, et German lahkus hommikul kodust teadmata suunas ega ole endiselt tagasi tulnud. Teadaolevalt lahkus mees oma Haabersti Väike-Õismäe asumis asuvast kodust reede hommikul kella 9 ajal. Telefoni mehel kaasas ei ole, kuid eile kella viie ajal õhtul oli mees tundmatult numbrilt helistanud koju lauatelefonile ning teada andnud, et hakkab Harkust kodu poole tulema, paraku German koju ei jõudnud.

Politseinikud on suhelnud mehe sugulastega ning kontrollivad võimalikke paiku, kuhu ta võis minna. Samuti vaatavad politseinikud läbi ümberkaudset piirkonda. Lisaks on kontrollitud Harku, Keila, Tabasalu, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Paraku ei ole meest seni leitud.

Germanil on lühikesed hallid juuksed. Kodust lahkudes oli mehel seljas must jope, jalas mustad püksid ning peas must sonimüts.