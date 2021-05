Marid kardavad oma usukommete keelamise pärast 

Maride muistset loodususku võib nimetada paganlikuks, kuid vaevalt et kuigi radikaalseks. Raadio Vaba Euroopa vahendab oma loos kohalike sõnu, kelle meelest on Mari Eli Vabariigi uus määrus solvav, tekitades lisaks muret, et võimud kavatsevad maride usukombeid veelgi rohkem kontrollima ja piirama hakata. Kuigi paljud marid on formaalselt õigeusku, hoiavad nad südames siiski tähtsat kohta koduvaimudele, esivanematele, hiitele ja loodusnähtustele.