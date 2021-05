Iisrael ja Hamas sõlmisid relvarahu 

Kokku hukkus vastastikustes rünnakutes vähemalt 250 inimest, enamik neist Gaza sektoris, Iisraelis sai teadaolevalt surma 12 inimest. Hukkunute seas on enam kui 100 naist ja last.

Rahu on õige habras ning juba reede varahommikul panid selle proovile madin ja kähmlused okupeeritud Ida-Jeruusalemmas al-Aqsa mošee ümbruses. Gaza tänavad täitusid aga juubeldavate inimestega ‒ nagu öeldud, peab ka Hamas end kokkuvõttes võitjaks ning ähvardas, et nende sõrm püsib endiselt päästikul, kirjutab BBC.

Mõned iisraellased kritiseerisid peaminister Benjamin Netanyahut, et too lõpetas vasturünnakud liiga vara, samas hoidis algusest peale maailm konfliktil murelikult silma peal. Isegi USA, Iisraeli suurima liitlase välisminister Antony Blinken manitses, et demokraatliku riigina lasub Iisraelil suurem vastutus tavainimeste ja laste elusid säästa. Pärast relvarahu väljakuulutamist helistas Netanyahule USA president Joe Biden, et teda tänada. Hiljem avaldas ta kaastunnet kõigi hukkunute, nii iisraellaste kui ka palestiinlaste lähedastele. Peale selle vestles Biden rahuläbirääkimisi vahendanud Egiptuse presidendi Abdul Fattah al-Sisiga, kellel oli Ameerika ametivenna kõne üle enda sõnul ülimalt hea meel. Al-Sisi kinnitas, et arutas Bideniga võimalusi, kuidas konfliktidest räsitud piirkonda mingigi rahu tuua.