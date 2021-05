Hambaarstid hädas umbkeelsete ametivendadega: „Nad mõtlevad kasumile, mitte ravile!“ 

Valgevenest Eestisse hambaarstiks: Ivan Rebert töötab Tallinna hambapolikliinikus. Foto: Tiina Kõrtsini

„Suhtumine on selline, et hammas on valu korral vaja maksku mis maksab välja saada ja implantaat asemele kütta,“ on Eesti hambaarstid vihased idapiiri tagant viimastel aastatel Eestisse saabunud tohtrite peale. „Kui Venemaalt tuleb hambaarst ja tema juures suu lahti teed, hakkab tal kalkulaator peas käima: palju siit raha saaks välja võtta?“