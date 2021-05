KEERISTORMI KAISUTUSES: tornaadode ja tuulispaskade hirmuteod Eestis 

VIIMATINE TORNAADO: Läinud nädalal laastas keeristorm Hiinat. Pilt on tehtud Wuhanis, kust algas koroonaviiruse tee. Foto: AFP/Scanpix

Läinud nädalal nõudis tornaado Hiinas vähemalt kümme inimelu ja vigastas sadu inimesi – enamikku neist koroonapealinnas Wuhanis. Eestis annab tornaado (trombi, keeristormi) ohvreid hilisemal ajal siiski vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Teada on kolmest inimesest, keda tuulispask õhku tõmbas ja kümneid meetreid edasi viis. Pole rääkida ühtegi sarnast eksootilist lugu, nagu juhtus Leedus. Seal kiskus keeris 1935. aasta suvel Dubysa jõest kalu välja ja rõivastas kaldal seisnud talunaise nii osavalt lahti, et too terveks, aga ilma ainsagi hilbuta ihul jäi. 1745. aastast 2015. aastani on kirjeldusi 355 trombist meie mail, kirjutab monograafia „Eesti tornaadod“.