Edasiviiv jõud: Rõuge volikogu tegi emapuhkusel oleva vallavanema ametist lahti 

TUNNEB END KA KODUS ÕNNELIKUNA: Ametist priiks tehtud vallavanem Mailis Koger ütleb, et ta tegi tööd rõõmuga, kuid on ka kodus õnnelik. Foto: Rõuge vallavalitsus

„Praegu on väga lihtne vaadata kalendrisse ja öelda, millal on kohalike omavalitsuste valimised. Rõuge volikogus on jõudude vahekord 13 : 14 ja tuleb üritada kuidagi tavalugejale seletada, et tegu ei ole vääritu käitumisega,“ selgitab Rõuge vallavolikogu esimees Tiit Niilo, miks avaldati umbusaldust vallavanem Mailis Kogerile, kes mullu aprillist on lapsehoolduspuhkusel.