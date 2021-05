Juhtkiri | „Eesti laulule“ reformi! 

Pole mingit põhjust meid Eurovisionil esindanud Uku Suvistele ette heita, et Eesti tänavu lauluvõistluse finaali ei pääsenud. Lõpuks mängib suurvõistlusel määravat rolli ka juhuslikkus, näiteks see, millised riigid satuvad koos poolfinaali, kas ollakse kultuuriliselt-keeleliselt lähedased või suisa naabrid. Lavale tuleb tuua midagi väga erilist, et ka ebasoodsatest oludest võitjana välja tulla. Pealegi võiks naljaga pooleks öelda, et Suviste tegi Eesti rahvale suisa teene, sest võimalik peavõit keset poliitikute kärpimistuhinat võinuks tähendada, et korralduskulud tulnuks ei tea veel kust teiste professionaalsete muusikute arvelt kokku kraapida.