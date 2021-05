Ekspolitseiniku aiast leiti kümneid surnukehi 

Näib, et enamik neist on naised ja tüdrukud ning noorimad ohvrid võisid olla alles päris väikesed lapsed. Kõikide surnukehade väljakaevamine on aeganõudev töö ja võtab vähemalt kuu aega. Politsei usub, et mees on naisi tapnud aastaid ning on osa suuremast mõrvarite võrgustikust. Kahtlusaluseid on esialgu kümme ning nende seas leidub politseinikke, sõjaväelasi ja inimkaubitsejaid.