Miks peab tavatarbija maksma kinni suurfirmade maksusoodustuse? Peaminister Kallas: „See pole päris niimoodi.“ 

Õhtuleht on varem kirjutanud majandus- ja taristuminister Taavi Aasa veetavast seadusemuudatusest, mis langetaks kõigilt elektri hiidtarbijailt (üle kümne gigavatt-tunni aastas) küsitavat taastuvelektritasu rohkem kui kuus korda. Sammu taga on soov meelitada Eestisse rohkem suurettevõtteid, sest taolised soodustused on olemas kõigis naaberriikides.