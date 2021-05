KAS LIHULA TAPJA KARISTUS OLI LIIGA LEEBE? Õigusteadlane selgitab, miks Mikk Tarrastele ei määratud eluaegset vangistust 

„Kahtlematult on Mikk Tarraste poolt toime pandud teod õõvastavad ja väärivad väga karmi karistust. 20 aastat vangistust on väga karm karistus. Selleks, et asuda läbikaalutult seisukohale, et ta väärib veel karmimat, eluaegset vangistust, tuleb selgusele jõuda, kuivõrd iseloomulik oli Mikk Tarrastele see, millega ta Lihula ümbruses eelmise aasta suvel hakkama sai,“ selgitab Ginter.