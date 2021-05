Tiina Tuum | Valik vabaduse ja laagri vahel 

Mõistagi on mul emana kõrini. Esiteks nendest mitteusaldusväärsetest koolidest, mis on nagu lükanduksed, et kord kinni ja kord lahti ning ikka on laste haridus, vaba aeg, toitlustus ja huviharidus 100% minu kanda. Ja kunagi ei tea, millal pead selleks valmis olema, et taas oma tegemistes 180kraadine pööre teha.