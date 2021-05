Georg Malvius | Kolmas sugupool 

Tehes ettevalmistusi oma Stockholmi lavastuseks mustkunstnik Joe Laberoga, käisin Tais tema etendust vaatamas. See oli kombinatsioon ladyboy'dest ja võlukunstist. Ladyboy'd ehk kathoey'd, nagu neid kutsutakse, nägid imekaunid välja ning ma poleks eluilmaski arvanud, et tegu on meestega. Hirja'de kogukond Hindustani poolsaarel ja kathoey'd moodustavad transfeminiinse kolmanda sugupoole. Nüüdsel ajal elab Indias vähemalt pool miljonit hijra't ning teine pool miljonit Bangladeshis ning seadus tunnistab neid kolmanda sugupoolena. Ka Tais võetakse paljud transinimesed omaks.