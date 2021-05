Nädala tipud | Kellelt raha ära võtta? 

Laste huviharidust ja riiklikeks sümboliteks olevaid orkestreid esimeste võimalike kärpekohtadena välja käies näib avalik sektor panustavat võimalusele, et pahameele tõttu lähevad kärpekäärid neist üldse mööda – juba räägibki peaminister Kaja Kallas alternatiivina maksude tõstmisest. Kui õiguskantsler juhib aga tähelepanu, et riigieelarve üldistustase on nii suur, et isegi riigikogulased ei näe selle sisse, kas siis ei tuleks alustada hoopis kaua edasi lükatud eelarverevisjonist, mis tegelikud priiskamiskohad kätte näitaks?