Seisukoht | Eurovaib on kadunud 

Olen praegu Rotterdamis, oma kaheksandal Eurovisioni lauluvõistlusel. Tuleb tunnistada, et koroonaviirus on ära kaksanud väga suure osa lauluvõistluse võlust. Kui varem on kohapeal sündmust kajastanud 1500 ajakirjanikku, siis sedapuhku lubati meid siia vaid 500, mis tähendab, et juba pressikeskuse melu on kolm korda tagasihoidlikum.